Общество

Город глазами детей: псковичей приглашают к участию в новом проекте

Уникальный проект «Город по буквам / Город глазами детей» реализует Псковская областная универсальная научная библиотека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, главная цель проекта – представить на любом языке свой родной город.

«Особенность проекта заключается в том, чтобы описать интересные факты или достопримечательности, которые начинаются с букв, образующих название города. Мы надеемся, что благодаря данному проекту все участники, настоящие и будущие, смогут взглянуть на свой родной город по-новому, смогут буквально прочитать его по буквам», - рассказала заместитель генерального директора Юлия Белобородова.

По ее словам, к участию в международном проекте уже подключились учащиеся МБОУ «Псковский технический лицей», подготовив видеоролики на русском и английском языках о своих любимых местах в Пскове.

«Для нас участие в этом проекте – прекрасная возможность самим поближе познакомиться с Псковом и, конечно, подтянуть английский язык. Уверена, что приобретенные в ходе работы над проектом знания непременно пригодятся детям в дальнейшем Планируем продолжить сотрудничество с Международным библиотечным центром и по другим проектам», - отметила учитель английского языка «Псковский технический лицей» Дина Коновалова.

Подробная информация на сайте библиотеки.