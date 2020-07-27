Общество

Полученные незаконным путем деньги предлагают направлять в Пенсионный фонд

Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект с поправками в Гражданский и Бюджетный кодексы, который разрешит перечислять в Пенсионный фонд РФ доходы, законность получения которых не подтверждена.

Законопроект внесен в правительство. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года.

В Минфине пока не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки законности получения денежных средств, а также какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

Эксперты разделились во мнениях. Одни предполагают, что сбор недоказанных доходов в качестве источника денег для ПФР может говорить о не работающей в России накопительной страховой системе и попытке Минфина «заштопать» ее, пишет «Царьград».

Другие полагают, что в данном предложении смешиваются две проблемы сразу: нехватка денег в ПФР и коррупция, и для каждой необходимо решение.

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В большинстве фракций нижней палаты парламента заявили о готовности поддержать инициативу Минфина, в ПФР предложение ведомства пока не комментируют, уточняют «Известия».