Общество

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Позднее некоторые СМИ сообщили, что допускается заморозка пенсий россиян, пишет РИА Новости.

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года - на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5 %.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться, исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции. «Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», - добавили в Минтруде.