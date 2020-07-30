Общество

«Сухой фонтан» может появиться в центре Пскова

«Сухой фонтан» может появиться в центре Пскова после реконструкции площади Ленина. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, сама реконструкция площади Ленина условно разделена на две части. Сухого фонтана в первой части не будет, в проекте предполагается заложить все необходимые сети, чтобы можно было смонтировать фонтан. «Сделаем без сухого фонтана, посмотрим, какое будет отношение наших жителей к этому. Если все-таки будет потребность сухой фонтан сделать, соответственно, это может быть следующим этапом», - добавил Александр Братчиков.

Глава городской администрации рассказал, что на площади Ленина будет увеличено площадь мощения. Проект реконструкции прошел одобрение градостроительного совета.

Добавим, водная чаша «сухого фонтана» находится не на поверхности, а скрыта под землей. Струи устремляются вверх прямо из нее, взлетая над мостовой. А когда фонтан не работает – мостовая остается сухой, отсюда и происхождение названия. Такие фонтаны также называют плоскостными, тротуарными или пешеходными. Если «сухие фонтаны» еще и «взаимодействуют» с прохожими, то их называют интерактивными.