Дело в отношении замглавврача перинатального центра Пскова направлено в суд 

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

По версии следствия, фигурант, помимо основной должности, заключил с медучреждением еще три трудовых договора на работу по совместительству. Однако фактически обязанности, за которые он получал деньги, мужчина не выполнял.

Используя свое служебное положение и доверие подчиненных, обвиняемый добился незаконного начисления и выплаты зарплаты по всем трем дополнительным договорам.

Преступная схема действовала системно: в результате противоправных действий бюджет учреждения потерял более 924 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором города обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.