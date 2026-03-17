Приглашение на работу на «Фестивале профессий» получили 27 студентов псковских ссузов

27 студентов средних специальных учебных заведений Псковской области получили приглашение на работу на «Фестивале профессий». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения, среди потенциальных работодателей — крупнейшие предприятия региона, которые подбирают себе молодые кадры. В их числе «Псковский хлебокомбинат», компании «ПсковАгроИнвест», «СевзапИнвест» и «АВАР», завод «Титан-Полимер».

В общей сложности на площадке «Фестиваля профессий», организатором которого выступили Кадровый центр Пскова и Молодежный кадровый центр, свои вакансии, а также возможности для практики и стажировок 150 студентам – выпускникам местных ссузов и вузов предложили 17 компаний.

Кроме того, в мероприятии приняли участие 23 образовательные организации, которые готовят специалистов по востребованным в Псковской области профессиям. В их поле зрения были ученики старших классов — всего около 250 человек. После консультаций они приняли решение продолжать обучение в регионе.

«Наша область вошла в федеральный проект по маршрутизации и профориентации молодёжи. Его задача — навигировать школьников и студентов в экономику региона, показать возможности и перспективы карьерного развития на малой родине. Эту задачу решают Кадровые центры, которые сегодня становятся эффективным инструментом управления рынка труда», — отметила руководитель регионального Молодёжного кадрового центра Елизавета Зиязова.

Напомним, в Псковской области два года назад прошла комплексная модернизация службы занятости. В результате были созданы Кадровые центры «Работа России». Они работают по единым федеральным стандартам, обеспечивая высокий уровень оказания мер поддержки и сервисов соискателям и работодателям, отметили в Областном центре занятости населения.