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Общество

Скончалась тяжелобольная девочка, средства на лечение которой собирали жители Псковской области

02.08.2020 19:08|ПсковКомментариев: 0

«Тяжёлые новости. Не стало Дарины Даниленко», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Напомним, весной 2019 года у юной жительницы Великих Лук обнаружили опухоль ствола головного мозга. Борьба с онкологией началась успешно, но болезнь вернулась. В январе этого года стало известно о том, что провести операцию стоимостью три миллиона рублей готовы медики Стамбула. Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» объявил срочный сбор средств для трёхлетней великолучанки.

«Многие принимали участие в сборе средств на проведение дорогостоящей операции, - сообщил глава региона. - К великому сожалению, врачи оказались бессильны против роковой болезни. Это большой удар для родителей, родных и близких Дарины».

Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье девочки. «Псковская область скорбит вместе с вами. Администрация Псковской области окажет семье всю необходимую помощь», - пообещал губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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