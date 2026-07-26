День Военно-морского флота отмечают сегодня

День Военно-морского флота — один из главных воинских праздников России, посвященный морякам, морской авиации, береговым войскам, судостроителям и всем, кто связан с защитой морских рубежей страны. В 2026 году его отметят 26 июля.

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День Военно-морского флота России — это памятный профессиональный праздник для всех, кто стоит на страже морских рубежей страны, и символ морской мощи. Он объединяет военных моряков, морскую пехоту, авиацию и кораблестроителей. Праздник имеет огромное значение для обороноспособности, являясь данью памяти историческим победам и подвигам.

Праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году он выпадает на 26 июля.

История российского Военно-морского флота началась благодаря случайной находке. В 1688 году в одном из амбаров Измайловского дворца шестнадцатилетний Петр I наткнулся на старый английский ботик. Это судно, некогда подаренное его отцу Алексею Михайловичу, мгновенно захватило царевича. Голландский мастер Франц Тиммерман обучил Петра первым премудростям судовождения на Яузе, но будущий император очень скоро осознал: мелкая река не годится для серьезного плавания.

«Создание флота Петром Великим происходило в несколько этапов. Первым стала «потешная флотилия» в 1688 году, затем строительство уже регулярного флота на Воронежских верфях для Азовских походов в 1695–1696 годах», — рассказал военный историк, кандидат исторических наук, автор книг по истории флота Сергей Патянин.

Регулярный российский флот зародился на Воронежских верфях — там развернули судостроительство для Азовских походов. За рекордные сроки — с ноября 1695 по весну 1696 года — здесь было создано два больших военных корабля, 23 галеры, четыре брандера и сотни мелких вспомогательных судов. Впоследствии эта флотилия успешно блокировала Азов с моря, обеспечив русским войскам победу. Воронеж был выбран неслучайно — Петр I лично выбрал город из-за наличия строевого леса и выхода через реки Воронеж и Дон к Азовскому морю.

Северная война (1700–1721) показала необходимость в выходе к Балтийскому морю. Петр I отдал приказы строить новые верфи на севере страны. В 1703–1704 годах он создал новые стратегические базы в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Строительство шло успешно — к концу войны флот насчитывал десятки линейных кораблей и сотни галер.

Российская империя за несколько десятков лет стала новой великой морской державой, что подтвердила судьбоносная победа в Северной войне.

«Глубоко продуманная неустанная деятельность Петра I по созданию флота, подготовке кадров, совершенствованию техники и тактики флота, создание судостроительной и судоремонтной базы, а также его личная храбрость и полководческий талант позволили России одержать победу в Северной войне и утвердиться на Балтийском море», — подытожил Сергей Патянин.

«В народной традиции три белые полоски на синем матросском воротнике (гюйсе) символизируют триумфальные победы русского флота: при Гангуте (1714), Чесме (1770) и Синопе (1853)», — рассказал военный историк.

В этот день принято поздравлять всех, кто служит или служил на флоте: представителей морской авиации, береговых войск, судостроителей и ветеранов ВМФ. Также во многих городах России происходит торжественное возложение венков у мемориалов и памятников, связанных с Военно-морским флотом.

Крупные порты по традиции устраивают большой праздничный парад кораблей. Обычно главный военно-морской парад страны принимает Санкт-Петербург: через акваторию Невы проходит современная морская техника, на Дворцовой площади устраивают концерт, а в Петропавловской крепости запускают салют.

На площадях и набережных устраивают тематические концерты зачастую с участием военных оркестров, а также выставки и экскурсии, посвященные Военно-морскому флоту. Участники праздника надевают тельняшки и матроски. В этот день много раз можно увидеть Андреевский флаг — главный символ ВМФ России, который утвердил еще Петр I в 1699 году, пишут «Известия».