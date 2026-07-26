Игорь Иванов почтил память жертв Великой Отечественной войны в Порховском округе

Мемориал «Братская могила» в деревне Заполянье Порховского муниципального округа посетили председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с заместителем председателя Роспрофжел на Октябрьской железной дороге Алексеем Беловым, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковскоий областной совет профсоюзов

Участники мероприятия почтили память более трех тысяч советских граждан — партизан, подпольщиков и мирных жителей, расстрелянных и сожженных в годы Великой Отечественной войны.

Сохранение исторической памяти является важной частью гражданской ответственности и залогом мирного будущего. Участники акции почтили память погибших минутой молчания.