Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил всех причастных с Днем работника торговли

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил всех причастных с Днем работника торговли, который отмечали вчера, 25 июля, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов
Игорь Иванов поздравил всех работников торговли с профессиональным праздником от имени Псковского областного совета профсоюзов.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов также отметил, что работники торговли играют исключительно важную роль в обществе. От ответственности, доброжелательности и умения работать с людьми во многом зависят настроение покупателей, качество обслуживания и благополучие наших городов и районов.
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