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Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил всех причастных с Днем работника торговли

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил всех причастных с Днем работника торговли, который отмечали вчера, 25 июля, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

Игорь Иванов поздравил всех работников торговли с профессиональным праздником от имени Псковского областного совета профсоюзов.

«Ваш труд тесно связан с людьми, их повседневными заботами и потребностями. Именно вы помогаете обеспечивать жителей всем необходимым, создаете комфорт и уверенность в обычной жизни, проявляя внимание, терпение и высокий профессионализм», — прокомментировал Игорь Иванов в своем поздравлении.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также отметил, что работники торговли играют исключительно важную роль в обществе. От ответственности, доброжелательности и умения работать с людьми во многом зависят настроение покупателей, качество обслуживания и благополучие наших городов и районов.

«Благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему делу и заботу о людях. Желаю крепкого здоровья, стабильности, успехов в работе, достойной оценки вашего труда, семейного счастья и благополучия!» — резюмировал Игорь Иванов.

 

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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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