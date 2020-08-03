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Общество

Родители призывают губернатора спасти директора Пустошкинского центра образования

03.08.2020 11:48|ПсковКомментариев: 1

Родители призывают губернатора спасти директора Пустошкинского центра образования Оксану Бугрякову и продлить ей трудовой контракт. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы региона Михаила Ведерникова.

«Никаких претензий по воду её работы нет! Нынешняя администрация во главе со Светланой Васильковой этого делать не собирается, пытаясь всячески ее заменить, так как есть кандидатура от своей партии. Городок наш маленький и слухи об этом уже идут давно», - пишут родители в обращении.

По словам родителей, стаж Оксаны Бугряковой в должности директора - около 15 лет. «За эти годы она выпустила большое количество медалистов, заслужила безграничную любовь детей, уважение и благодарность родителей. Директором осуществляется персональный подход к каждому ребенку, к учебе, к поведению, к родителям, большая работа проводится с семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации», - уверяют родители.

В обращении говорится, что дети любят своего директора и готовы ее отстаивать и защищать вместе со своими родителями. «Убедительно просим вас разобраться , принять меры и решение с учетом мнения родителей, учеников и выпускников. Бугрякова Оксана Владимировна – человек на своем месте!» - просят жители Пустошки.

Теги: #Пустошка #губернатор #пустошкинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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