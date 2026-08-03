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Семейная пара из Великих Лук отметила золотой юбилей свадьбы

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В великолукском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония чествования супружеской пары Николая и Александры Тузовых, которые 31 июля отпраздновали золотую свадьбу. Как сообщила администрация города Великие Луки в своем канале в мессенджере Мах, с пятидесятилетием совместной жизни золотых юбиляров поздравила начальник отдела ЗАГС Тамара Михеева. Она вручила юбилярам памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравительный адрес от главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева.

Фотографии: администрация города Великие Луки / Мах

Как отметили в администрации, супруги-юбиляры получили право вновь почувствовать себя молодоженами и поставить подписи в ЗАГСе, только уже в «Книге почетных гостей» в знак неизменности и крепости своих чувств. «Конечно, как у настоящих молодоженов, не обошлось без танца. Николай и Александра, взявшись за руки, медленно кружились в центре зала, их взгляды были наполнены любовью, нежностью и счастьем», - заметили в администрации.

Юбиляры поведали свою историю любви: «Это было полвека тому назад. Лето 1976 года. Во Дворце бракосочетания города Великие Луки мы, молодые и красивые обменялись золотыми кольцами и поклялись друг другу в любви и верности. Николаю на тот момент исполнилось 20 лет, он – младший лейтенант, выпускник Опочецкого военного училища с распределением на Дальний Восток. Александре 18 лет – студентка Опочецкого педагогического училища. Впереди неизвестность и одновременно счастье быть вместе. Жизнь прожить – не поле перейти. Было все в нашей жизни, и радости и печали. Годы службы в советской армии, скитание по гарнизонам СССР, обучение детей в школе, но хорошего намного больше. Вырастили двоих детей, которыми гордимся. В 1991 году вернулись в родной город, где продолжили трудовую деятельность. Сейчас находимся на заслуженном отдыхе, получили звание ветеранов труда».

«Золотая свадьба, как и само золото, доказывает, что настоящие чувства со временем становятся только крепче, проходя через все испытания. Супруги Тузовы, как и 50 лет, назад молоды душой и смотрят друг на друга влюбленными глазами», — прокомментировали в отделе ЗАГСа администрации города Великие Луки.
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