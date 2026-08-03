Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках временно не работает

Фонтан на площади Рокоссовского в городе Великие Луки временно не работает с сегодняшнего дня, 3 августа, сообщила администрация города в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

Фонтан временно не работает в связи с проведением работ по его очистке и покраске.

После завершения всех необходимых работ фонтан вновь будет запущен.

«Каменный цветок» - фонтан на площади Рокоссовского - торжественно открыли 23 августа 1960 года. Он состоял из нескольких чаш, напоминающих цветы, из которых поднимались вверх обильные водные струи. Действо сопровождалось разноцветной подсветкой.