Власти Островского округа и Глубокского района Республики Беларусь обсудили сотрудничество 

В рамках реализации Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного на Форуме регионов Беларуси и России, глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров с рабочим визитом посетил Глубокский район Республики Беларусь. Как сообщил глава округа в своем канале в мессенджере Мах, в ходе встречи обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия с Республикой Беларусь.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

В ходе рабочей встречи с председателем Глубокского райисполкома Максимом Бакуровым, председателем Глубокского районного Совета депутатов Верой Телицей глава Островского округа обсудил перспективные направления дальнейшего взаимодействия и вопросы формирования «дорожной карты» совместных действий в рамках двухстороннего сотрудничества.

После переговоров для гостей была организована экскурсия по городу. Делегация побывала на центральной площади и на набережной озера Кагальное, посетила парк Победы и сквер знаменитых земляков, а также ознакомилась с архитектурой костела Святой Троицы и собора Рождества Пресвятой Богородицы.