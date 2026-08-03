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Власти Островского округа и Глубокского района Республики Беларусь обсудили сотрудничество 

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В рамках реализации Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного на Форуме регионов Беларуси и России, глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров с рабочим визитом посетил Глубокский район Республики Беларусь. Как сообщил глава округа в своем канале в мессенджере Мах, в ходе встречи обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия с Республикой Беларусь.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

В ходе рабочей встречи с председателем Глубокского райисполкома Максимом Бакуровым, председателем Глубокского районного Совета депутатов Верой Телицей глава Островского округа обсудил перспективные направления дальнейшего взаимодействия и вопросы формирования «дорожной карты» совместных действий в рамках двухстороннего сотрудничества.

После переговоров для гостей была организована экскурсия по городу. Делегация побывала на центральной площади и на набережной озера Кагальное, посетила парк Победы и сквер знаменитых земляков, а также ознакомилась с архитектурой костела Святой Троицы и собора Рождества Пресвятой Богородицы.

 
«Благодарю руководство муниципалитета-побратима за теплый прием и заинтересованность в нашем сотрудничестве», — прокомментировал Дмитрий Быстров.
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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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