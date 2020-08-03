Общество

Нового командира представили личному составу Псковского гвардейского соединения ВДВ

4 августа в ходе рабочей поездки в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил личному составу нового командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина, который назначен на должность указом президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Прежний командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командующий ВДВ поблагодарил гвардии генерал-майора Игоря Каплия за безупречную службу в должности командира соединения, пожелал дальнейших успехов в службе и наградил именным оружием – 9-мм пистолетом Ярыгина (ПЯ).

По окончании мероприятия представления нового командира соединения, генерал-полковник Андрей Сердюков, в сопровождении офицеров командования ВДВ и управления соединения, проверил ход подготовки к международному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках «АрМИ-2020», который состоится в период с 23 августа по 1 сентября текущего года.

Были проверены готовность объектов полигона «Завеличье», а также места проживания и питания участников международного этапа конкурса в Пскове.

Напомнил, Игорь Каплий был назначен командиром 76-й дивизии 10 февраля 2018 года.