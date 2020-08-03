Общество

Руководитель профсоюзной первички рассказал, как соблюдаются права работников «Псковпассажиравтотранса»

Рабочее совещание профкомов «Псковпассажиравтотранса» и руководства предприятия состоялось 5 августа на площадке Псковского областного Совета профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсвопрофа.

На рабочей встрече поднимались острые вопросы соблюдения на предприятии трудового законодательства, а также обсуждалось участие Псковской области в программе обновления парка подвижного состава «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев рассказал о проделанной работе в сфере улучшения условий труда. В текущем году было отремонтировано общежитие для сотрудников «Псковпассажиравтотранса», закуплены защитные экраны для кондукторов. Кроме того, планируется ремонт комнаты отдыха для водителей в Пскове, а также ангаров, ремонтные работы в филиалах предприятия.

В рамках программы обновления парка подвижного состава «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается в конце 2020 года поступление 55 автобусов в Псков и 120 автобусов для филиалов средней и малой вместительности.

По итогам встречи председатель первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Игорь Кузьмин ответил на вопросы о соблюдении трудовых прав, защите от коронавируса работников предприятия.

- Как давно Вы работаете на предприятии? Что сегодня представляет собой трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс»?

- Я тружусь на предприятии с 1999 года. Должность у меня не высокая, но очень ответственная. Я механик городской колонны, отвечаю за наш псковский автопарк, за комплектующие, ТС, ремонт и т.д. С этого года я еще и председатель нашей первичной профсоюзной организации. И знаете, это не менее ответственно, потому что на предприятии по области трудится около 600 водителей, 250 кондукторов, 200 ремонтно-обслуживающих рабочих. Сегодня коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» - это семья, у нас нет внутренних противоречий, есть только задачи - сделать наше предприятие успешным и вывести его из кризиса, а зарплаты сотрудников достойными.

- Какие меры были введены для защиты работников и пассажиров в период пандемии коронавируса?

- Период коронавируса для нас стал испытанием: экономическим и эмоциональным. Но хочу отметить, что мы на предприятии предприняли все возможные меры для минимизации распространения заразы. Автобусы не менее двух раз в день обрабатываются дезинфицирующими растворами. Кондукторам, водителям и контролерам ежедневно выдаются одноразовые маски и перчатки. Я лично за этим слежу. В доступных для работников местах установлены санитайзеры с раствором для обработки рук.

- Есть ли факты нарушения данных мер или факты нарушения трудовых прав работников?

- Нарушений нет, но есть проблемы. Периодически они возникают с использованием СИЗов кондукторами из-за индивидуальной восприимчивости к ношению масок и перчаток. Мы стараемся индивидуально работать и индивидуально подходить к личной гигиене каждого.

- Куда можно обратиться работнику в случае нарушения его прав?

- В случае нарушения прав, работник всегда может обратиться к начальнику отдела правового и документационного обеспечения. Но лучше обратится в профсоюз – лично ко мне. Я работаю на предприятии больше 20 лет, и меня все знают. Я уверен, мы все решим.

В районах можно обратиться к председателям профсоюзных ячеек – они люди грамотные. В вопросах защиты прав мы работаем с Псковская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Профсоюз – это правозащитная организация, и мы не оставим не одно обращение без внимания.

Сейчас в интернете очень много негатива о предприятии и много вранья, много шарлатанов. Мы предупреждаем, что сейчас имеет место быть спекуляция, которой занимаются бывшие профсоюзные активисты и некоторые политические силы.

- Какие планы у вашего профсоюза, какие цели перед профактивом?

- Главная наша цель - достойно пройти период коронавируса. После снятия ограничительных мер мы организуем культурно-массовую работу. Будем выбивать путевки по льготным, профсоюзным ценам для наших профсоюзников. Работа профсоюза кипит!

В трудовом плане ждем обновление автопарка – это для нас знаковое событие. Уверен, директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Анатольевич Киргинцев по максимуму реализует программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».