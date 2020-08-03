Общество

Псковские сотрудники УФСИН оказали помощь приюту для бездомных животных

Сотрудники УФСИН России по Псковской области оказали благотворительную помощь псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка», организовав среди личного состава добровольную акцию по сбору гуманитарной помощи «Помоги бездомным животным». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Идея помочь приюту пришла после того, как по местному телевидению показали сюжет – клич о помощи. Представители общественной организации «Зоозащита» просили неравнодушных жителей города оказать посильное содействие в приобретении корма для питомцев. Инициаторами благотворительного марафона выступили представители женсовета и совета молодых специалистов пенитенциарного ведомства. На зов о помощи активно откликнулись многие сотрудники УФСИН России по Псковской области.

Благодаря отзывчивости личного состава УФСИН в приют «Лесопилка» сегодня отправились «гостинцы»: мешки сухого корма, мясные консервы, различные крупы, субпродукты, мясо, медикаменты, аксессуары для ухода за животными. Кроме того, приюту была оказана и физическая помощь в благоустройстве территории.

«Добродушие и благородство человека оно как раз и проявляется в заботе и помощи нуждающимся», - отметила член женсовета УФСИН России по Псковской области Наталия Федорова.

Представители приюта выразили искреннюю благодарность сотрудникам УФСИН за оказанную помощь, милосердие и неравнодушие. Гости в свою очередь с удовольствием пообщались с обитателями «Лесопилки», которых в общей сложности насчитывается почти сотня и каждый из них со своей печальной историей.