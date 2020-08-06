Общество

Почтальонов обеспечат оружием и электрошокерами

Почтальонов по доставке денег, водителей автомобилей по сопровождению денежных средств, водителей-курьеров и других сотрудников Почты России и Почты Крыма обеспечат оружием и специальными средствами защиты. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 6 августа.

Документ уточняет нормы постановления кабмина от 26 января 2005 г. № 38, которое разрешило работникам федеральной почтовой связи при выполнении задач по охране почтовых отправлений и денежных средств применять служебное и гражданское оружие и специальные средства защиты, сообщает «Парламентская газета».

К числу спецсредств для защиты почтальонов относятся «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники».

Постановлением установлены новые нормы обеспечения оружием почтальонов по доставке денег, водителей автомобилей по сопровождению денежных средств, водителей-курьеров и других сотрудников Почты России и Почты Крыма.