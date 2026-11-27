Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» за семь лет работы провел более 2 тысяч приемов и подготовил свыше 5 тысяч документов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / МАХ

«В серии публикаций к 25-летию „Единой России“ отдельно хочу рассказать об одном из направлений нашей работы, которое для меня имеет особое значение, — помощи землякам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», — рассказал Александр Козловский.

По словам депутата, центр начал работу семь лет назад при правозащитном центре «Единой России». Его специалисты и волонтеры помогают жителям, столкнувшимся с мошенничеством, жилищными и наследственными вопросами, а также проблемами в сфере трудовых прав.

«И далеко не у каждого человека есть возможность обратиться к платному юристу. Поэтому так важно, что получить квалифицированную помощь можно бесплатно», — отметил депутат.

Сегодня бесплатные приемы проходят еженедельно в Пскове и Великих Луках.

Еще одним направлением помощи землякам политик назвал благотворительный фонд «Земляки», который в этом году отмечает 10-летие. Представительства фонда работают в Пскове, Великих Луках и во всех 24 муниципальных округах Псковской области. За десять лет поддержку получили тысячи жителей региона.

«Особая благодарность нашим кураторам на местах. Именно они находятся рядом с людьми, знают их проблемы, помогают разобраться в сложных обстоятельствах и найти выход. За этой работой — огромное количество времени, сил и искреннего человеческого участия», — подчеркнул Александр Козловский. «Особая благодарность нашим кураторам на местах. Именно они находятся рядом с людьми, знают их проблемы, помогают разобраться в сложных обстоятельствах и найти выход. За этой работой — огромное количество времени, сил и искреннего человеческого участия», — подчеркнул Александр Козловский.

Депутат отметил, что за годы работы неоднократно убеждался: человеку важно не только получить конкретную помощь, но и понимать, что он не остался один со своей проблемой.

«Порой человеку важно не только получить конкретную помощь, но и почувствовать, что он не остался один на один со своей бедой. Что его услышали, что его проблемой занимаются, что рядом есть люди, которым небезразлична его судьба», — сказал депутат.

«25 лет „Единой России“ — это не только история больших проектов и решений. Это ещё и история конкретных людей, которым удалось помочь», — добавил он.

Политик выразил благодарность всем, кто вкладывает свои силы, знания и время в помощь жителям региона.

«Потому что самое ценное, что мы можем сделать для своих земляков, — быть рядом, когда им нужна помощь», — заключил депутат.