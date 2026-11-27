Депутат Государственной Думы Антон Мороз рассказал о своем профессиональном и политическом пути в «Единой России». Публикацию он разместил в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / МАХ

Поводом стал 25-летний юбилей партии. Депутат отметил, что эта дата стала для него возможностью вспомнить не только историю страны, но и собственный путь.

«Я окончил политех по специальности „Промышленное и гражданское строительство“, более двадцати лет работал в отрасли, получил звание „Почётный строитель России“. Строительство научило меня главному: любой результат складывается из конкретных дел», — рассказал депутат.

В «Единую Россию» Антон Мороз вступил в 2009 году.

«Не для галочки, а потому что видел: партия объединяет людей, которые реально работают на своей земле», — подчеркнул он.

За прошедшие годы политик прошел путь от рядового партийца до депутата Государственной Думы. По его словам, вместе с командой он провел сотни встреч и выслушал сотни обращений жителей.

«Каждый наказ был услышан и лег в основу Народной программы, по которой партия работает сегодня», — отметил депутат.

Антон Мороз подчеркнул, что связь с людьми остается важной основой работы команды.

«Связь с людьми — это опора любой команды. Народная программа сформирована из ваших наказов, и наша задача — выполнить эти обязательства», — заявил он.