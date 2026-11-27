Несовершеннолетний житель Великих Лук получил условный срок за хищение более 500 тысяч рублей с банковских счетов своего отца. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что с 7 по 23 апреля 2026 года молодой человек систематически похищал деньги со счетов отца, используя принадлежащий ему мобильный телефон.

Подросток открыл в банке внутренний счет по учету электронных денежных средств, после чего через мобильное приложение оформил на имя отца несколько договоров потребительского кредита и кредитную банковскую карту.

Затем он несколькими переводами перечислил со счетов отца на свой банковский счет более 500 тысяч рублей. Похищенными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Великолукский городской суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением определенных обязанностей на период испытательного срока.

Приговор суда в законную силу не вступил.