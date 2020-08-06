Общество

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области в каждом муниципалитете

На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили уже почти 100 тысяч человек. Задания разработаны при содействии экспертов из РГГУ и позволят подготовиться к написанию «Диктанта Победы» 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном отделении «Единой России» со ссылкой на координатора проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета партии Александра Хинштейна.

«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране - заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». «Среди знаковых объектов - Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие», -уточнил координатор партпроекта.

Например, в Московской области помимо Бородинского военно-исторического музея акция пройдет в музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В Тульской области площадки акции «Диктант Победы» также организуют на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Основной площадкой проведения «Диктанта Победы» в Волгоградской области станет триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», где на стенах из белого мрамора размещены наименования 229 соединений, принимавших участие в сражениях. В Воронеже акция пройдет в Музее-Диораме, а в Мурманской области - на площадке Городского историко-краеведческого музея города Полярный.

В Псковской области для проведения акции «Диктант Победы» определены уже 36 площадок, и заявки продолжают поступать.

Площадки проекта будут организованы в каждом муниципальном образовании региона, для этого будут задействованы школы. Основные площадки будут работать в областном центре - в ПсковГУ и проектном офисе «Команда 2018», а также в Великих Луках, на базе сельскохозяйственной академии.