Потепление до +24 градусов сменится дождями в Псковской области

Кратковременное потепление до +24 градусов ждет Псковскую область в субботу, 20 июня, однако уже в воскресенье погода изменится, а следующая неделя будет нестабильной, прогнозируют синоптики. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В субботу регион получит сухую и даже жаркую погоду. Однако в воскресенье через территорию области пройдет холодный фронт, который принесет дожди, преимущественно во второй половине дня», — рассказала начальник регионального гидрометцентра.

Она уточнила, что сухие дни уступят место дождливым, а в отдельные дни циклоны принесут грозы. В солнечные периоды воздух прогреется до +23...+24 градусов, а в облачную и дождливую погоду столбики термометров опустятся до отметок +18...+20 градусов. Ночью воздух остынет до +8...+13 градусов.

Тала Нещадимова подчеркнула, что такие условия полностью соответствуют климатической норме июня, если не сравнивать их с аномально жаркими последними годами. Она пояснила, что на погоду влияют циклоны, траектории которых традиционно проходят через Псковскую область в начале лета.

Собеседница ПЛН добавила, что Азорский максимум (Бермудский антициклон), приносящий устойчивую жаркую и сухую погоду, по климатической норме приходит в регион только в июле.