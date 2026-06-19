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Пациентка из Себежа выразила благодарность специалистам областной больницы

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В преддверии Дня медицинского работника в Псковскую областную клиническую больницу приходят особенно тёплые слова благодарности, сообщили в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепили благодарность пациентки из Себежа Т. Ф. Бобрик. 

«Хочется поздравить с наступающим Днем медицинского работника врача-гастроэнтеролога, заведующую отделением Фёдорову Юлию Юрьевну. Благодарю вас за преданность делу и неравнодушие к пациентам, за отзывчивость и человечность. Юлия Юрьевна всегда вежлива и уважительна, всегда подробно отвечает на все вопросы. Спасибо вам за помощь, оказанную вовремя, спасибо, что вы есть. Пусть ваш благородный и необходимый труд всегда будет оценён по достоинству. Пусть удачно складывается карьера и личная жизнь. Вы заслуживаете поощрения и уважения. Также поздравляю медсестру Шушарину Марину Вячеславовну. Успехов вам и праздничного настроения. С благодарностью и уважением, ваша пациентка из Себежа», — обратилась к специалистам больницы Т. Ф. Бобрик.

В больнице отметили, что такие слова — признание того, что профессионализм, внимание и человеческое отношение специалистов действительно меняют жизни пациентов к лучшему.

«От всей команды ПОКБ поздравляем коллег с наступающим Днём медицинского работника! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов и благодарных пациентов!» — комментируют в больнице.
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