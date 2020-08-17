Общество

Иностранные участники «Десантного взвода» посетили исторические памятники Псковской области

Иностранные участники «Десантного взвода» посетили исторические памятники Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В рамках организованных экскурсий участники команд посетили Псковский Кремль, крепость Изборск, Печорский монастырь, Остров и другие памятники истории и архитектуры Руси, расположенные в Пскове и области.

Команда десантников Народно-освободительной армии Китая посетила Изборскую крепость, где военнослужащие КНР познакомились с ее многовековой историей, ведущей свою летопись с XII века, ознакомились с руинами крепости, отреставрированными стенами Кремля и его башен, прошли по внутренним ходам каменных крепостных стен, где расположены бойницы защитников крепости, ниши для оружия и военных орудий. Посетили Собор Рождества Христова и Труворово городище.

Особый интерес у китайских военнослужащих вызвали Словенские ключи – удивительное сочетание родников, водопадов, зелени и каменных уступов, а также Городищенское озеро.

Десантники из Беларуси посетили Поганкины Палаты, а военнослужащие Алжира, только что прибывшие в Россию, побывали на обзорной экскурсии по городу Пскову, где посетили Псковский кремль, Троицкий собор, Довмонтов город, сфотографировались у памятника, посвященному победе дружины Александра Невского в Ледовом побоище.

Сегодня экипажи боевых машин на полигоне «Струги Красные» приступят к приему боевой техники на которой им предстоит выступать, а также проведут пристрелку штатного вооружения БМД-2 на директрисе боевых машин.