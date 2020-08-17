Общество

Более 35 тысяч деклараций поступило в налоговые органы Псковской области

Более 35 тысяч деклараций поступило в налоговые органы Псковской области в рамках декларационной кампании 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, налогоплательщикам следовало до 30 апреля 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики, правительством РФ было принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций.

Таким образом, окончательная дата завершения декларационной кампании - 30 июля 2020 года.

В налоговые органы Псковской области поступило более 35,4 тыс. налоговых деклараций формы 3-НДФЛ. Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 21% и составила 170 миллионов рублей.

При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила - 878 миллионов рублей, что на 29,5% больше чем в прошлом году. Ее рост связан, в частности, с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения: информированию о возможных льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.

Самыми популярными вычетами среди граждан по-прежнему остаются имущественные и социальные. До конца года количество представленных налоговых деклараций и заявленных вычетов может вырасти, так как заявить вычет можно в любое время в течение года.

Отметим, в 2020 году обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, - 12,5 тысяч налогоплательщиков. В настоящий момент отчитались о полученных доходах 5,8 тысяч физических лиц данной категории.

Напомним, что в случае непредставления в установленные сроки в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ к налогоплательщику будут применены штрафные санкции.

Заполнить и направить декларацию по НДФЛ, в том числе для получения вычетов, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такой способ избавляет от необходимости личного визита в инспекцию, позволяет избежать ошибок при заполнении и дает возможность получать информацию о проведении камеральной проверки декларации.