Общество

Авиакомпания «СКОЛ» запускает прямые авиарейсы из Пскова в Калининград

Авиакомпания «СКОЛ» запускает прямые авиарейсы по маршруту Калининград - Псков - Калининград с 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе авиакомпании.

Прямой рейс будет выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410 для местных воздушных линий. Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел.

Частота полетов составить три раза в неделю. Время в пути по маршруту Калининград - Псков - Калининград составляет порядка двух часов в одну сторону.

Ранее вертолет и пилоты АК «СКОЛ» в режиме 24/7 в 2019 году и в первом квартале 2020 перевозили жителей области как внутри региона, так и за его пределы. По медицинским санзаданиям компания «СКОЛ» работала на территории Псковской области в рамках госконтракта с Псковской областной клинической больницей.

После запуска регулярного рейса Псков-Калининград авиакомпания «СКОЛ» намерена расширить маршрутную сеть из Пскова и запустить рейс в Санкт-Петербург, Минск и Ригу.

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести в городских авиакассах и на сайтах продажи билетов. Стоимость билетов от 4000 рублей.

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