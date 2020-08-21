Марс и Плеяды запечатлели над Никольской церковью в Псковском районе

Галактику Млечный Путь, планету Марс и звездное скопление Плеяды сфотографировал псковский астроном-любитель Петр Митрофанов в Псковском районе. Фотографии опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».
Млечный Путь над Никольской церковью. Фотография Петра Митрофанова
Снимки сделаны на фоне деревянной церкви Николая Чудотворца в деревне Рыдалы Карамышевской волости - неподалеку от деревни Мелетово.
Марс над Никольской церковью. Фотография Петра Митрофанова
Плеяды над Никольской церковью. Фото Петра Митрофанова
Млечный Путь над Никольской церковью. Фотография Петра Митрофанова