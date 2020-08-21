Млечный Путь и Марс запечатлели над Никольским храмом в Изборске. ВИДЕО

Млечный Путь и Марс запечатлел над Никольским храмом в Изборске псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Фотографии и видео размещены в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Млечный Путь над Никольским храмом. Фотография Петра Митрофанова.
Снимки были сделаны в ночь на 18 августа.
Марс над Никольским храмом. Фотография Петра Митрофанова.
«Почему мы глазами этого не видим?» - поинтересовался участник группы. «Наш глаз не способен так долго накапливать свет, - ответил астроном-любитель Владимир Колпаков. - Млечный Путь и объекты дальнего космоса очень слабые в плане света. Фотоаппарат его накапливает во много раз больше, чем глаз человека. Плюс эти фотографии обрабатываются специальным софтом для достижения наилучшего вида».
Большая Медведица над Изборско-Мальской долиной. Фотография Петра Митрофанова