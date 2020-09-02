Общество

Чип тебе в холку!

Те, кто кликнул по заголовку в надежде увидеть тут очередной бред про насильное чипирование людей, не найдут того, что искали. Никаких теорий заговора. Только факты о предстоящем со следующего года обязательном чипировании домашних животных. Какие выгоды получат владельцы и чем рискуют, сколько стоит вживление чипа и какие он несет на себе данные, узнала Псковская Лента Новостей.

Первый шаг

Жительница Пскова Елизавета Иванова держит дома восемь животных. Только одна кошка и хорек «покупные». Остальные четыре кота и две собаки с улицы или из приюта «Зоозащиты». Каждому животному владелица поставила чип. Пока что эту процедура добровольная, но с нового года грозит стать обязательной. Минсельхоз планирует наступившей осенью внести в Госдуму соответствующий законопроект.

«Кто-то должен нести ответственность, если с животным что-то случается. Если собака покусала кого-то, кто-то ее сбил или украл - случаев может быть много. Идентификация поможет установить хозяина, защитить его права или возложить на него ответственность», - говорит о пользе инициативы главный врач ветклиники «Котонай» Сергей Шишлов.

«Инициатива максимально полезная, без нее невозможно говорить о том, что в нашей стране налажена система гуманного обращения с животными, что владелец несет ответственность за своего питомца, - считает Елизавета Иванова. - Сейчас животное рассматривается законодательством как собственность человека. Обязанности хозяина прописаны в законодательстве, но мало кто их соблюдает. Такая же собственность - машина, но ты же не можешь просто так бросить ее на улице, ты все должен будешь все равно платить за нее налоги. А собаку или кошку многие считают возможным выставить за дверь. Хозяина чипированного животного найти будет проще».

Сейчас налога на содержание домашних животных в нашей стране нет. Чипирование на первых порах позволит сократить количество животных на улице. И тех, что выбросили хозяева, и тех, что уже родились безнадзорными. Критики законопроекта считают, что налог может быть введен вскоре после того, как заработает система обязательной маркировки. Сторонницей введения такого налога является руководитель зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

«Я за введение налога, только он должен быть дифференцированным. Например, на стерилизованное животное сто рублей, на нестерилизованное - тысяча. Это подвигнет людей к стерилизации, - поясняет зоозащитница, - и появится финансовая база на те же площадки для выгула. У нас в городе одна такая площадка на Сиреневом бульваре, денег на другие в бюджете нет. Сто рублей в год - незатратно. И должен быть долгий переходный период с бесплатными стерилизациями для питомцев бабушек, дедушек, малоимущих».

Со своим чипом

По замыслу авторов законопроекта, маркировку животных владельцы оплачивают самостоятельно. Сам документ еще не обнародован, но в интернет просочилась информация, что животное можно будет чипировать, поставить тавро или татуировку, надеть кольцо - это будет зависеть от типа животного. Опять же, неизвестен еще конкретный перечень питомцев, подпадающих под норму. Будут ли это только кошки и собаки, или хомячков, попугайчиков, шиншилл и лисиц тоже ждет поездка к ветеринару. Попадут ли в список сельскохозяйственные животные, тоже остается под вопросом. И как, например, быть с теми же пчелами? Как доказать, что виновница опухшего лица живет в улье соседа? Документ пока дорабатывается в недрах Минсельхоза, конкретные параметры станут ясны после внесения его в Госдуму.

Пока что чаще всего владельцы чипируют кошек и собак. Елизавета Иванова делится лайфхаком: купить отдельно чип в аптеке и уже со своим ехать в клинику на инъекцию.

Обзвон нескольких ветеринарных аптек и лечебниц в Пскове показал большой разброс цен на услугу. В аптеке чип стоит 200-300 рублей. Инъекция со своим чипом стоит 301-350 рублей, с чипом клиники - 600-815 рублей. Самой низкой ценой за «ол-инклюзив» обольщаться не стоит, ее дает городская станция по борьбе с болезнями животных, но там номер чипа вносят в свой журнал, не направляя их ни в какую глобальную базу. Опять же, со своим чипом прийти можно не в каждую ветлечебницу. Но если получится, то рублей 200 сэкономить удастся. Если животных несколько, то чипирование одного из них по такому методу окажется бесплатным.

«Продолжая аналогию с автомобилем, постановка на учет стоит денег. К чипированию животных нужно отнестись точно так же, - призывает Елизавета Иванова. - Мы же и так тратимся на своих животных, каждая зверушка ест корм, ходит в туалет, мы делаем прививки».

Она подчеркивает, что чипирование поможет защитить права владельцев. Сбежавшего из переноски кота или удравшего с поводка пса можно будет легко идентифицировать. Как и украденное животное. Это если мы говорим о добросовестных хозяевах. Мария Величко из «Шанса» видит в чипировании другой положительный момент. Она надеется, что на улицах снизится число безнадзорных животных.

«У меня к этой инициативе резко положительное отношение, - говорит она. - Иначе закон «Об ответственном обращении с животными» не работает. Надо животное привязать к хозяину, чтобы тот за него отвечал».

Она приводит пример из практики, когда на вокзале в Пскове нашли привязанную собаку. Чип помог найти в Петербурге бывшую владелицу, которая неудачно пристроила животное.

В «Шансе» чипируют всех своих подопечных, поступающих на пункт передержки. Чип - капсула 2 на 12 миллиметров. С помощью толстой иглы его вживляют в холку. Чипировано ли животное, по внешнему виду определить невозможно, для этого нужно проводить над шерстью считыватель. Главная информация, которую содержит чип - номер. По нему и будут искать информацию в базе.

Проблема в том, что в России не существует единой и сколь-нибудь официальной базы. Каждый действует на свое усмотрение. Самый популярный реестр - Animal-ID, но его используют не все. Логично предположить, что будет разработана единая база, появится ее оператор, а значит, оплата его услуг будет заложена в стоимость чипирования.

Чьих будете?

Предполагается, что за отказ от чипирования нужно будет заплатить штраф от 500 рублей до 1 тысячи. Как только всех перепишут, недалеко и до штрафов за оставленных на самовыгуле животных.

«Год от года меньше бездомных животных не становится, - констатирует заместитель начальника псковской станции по борьбе с болезнями животных Алексей Иванов. - Это чьи? Я считаю, что все животные на улице имеют хозяина. Надоело животное, его выкинули. Может, к совести население призвать удастся хоть этим законом».

Мария Величко приводит пример ближайших соседей:

«Мы дружим с таллинским приютом. Они отлавливают собаку, считывают чип, находят в базе хозяина и возвращают животное. Еще и штраф сумасшедший. В Латвии каждый год покупают собаке новую бирку на ошейник, без этого собаку невозможно вывести на улицу, хозяина остановит первый же полицейский. Эта бирка значит, что ты заплатил налог. А если не пришел за биркой на следующий год, обратятся с вопросами. Умерло животное? Справку из ветеринарки покажите, что оно болело, умерло и похоронено. А если справки нет, то где оно? Наступают санкции. Может, и мы до этого дойдем».

На вопрос о том, не захотят ли после введения закона «экономные» хозяева разом выставить за дверь десятки кошек и собак, Мария Величко философски замечает: «Все может быть. Надо перетерпеть, пережить, но ввести систему обязательно».

Штрафы за самовыгул и налог на содержание - это перспектива туманная и отдаленная. Зато чипы замаячили на горизонте очень явственно. Зная, что происходит в случаях, когда разом обязали и напрягли всю страну, совет для владельцев зверушек только один: сходить к ветеринару уже сейчас. В будущем это поможет существенно сэкономить.

Юлия Магера