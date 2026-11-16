Более 19 тысяч пачек сигарет, 1 500 электронных систем доставки никотина и 540 литров алкоголя изъяли полицейские в Псковской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь.Табак». Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление МВД России по Псковской области

В ходе проверок правоохранители выявили нарушения при продаже табачной, никотиносодержащей и алкогольной продукции, в том числе отсутствие обязательной маркировки «Честный знак». Так, в торговом павильоне на улице Балтийской в Пскове изъяли 635 одноразовых электронных сигарет и 641 ёмкость с жидкостью для многоразовых устройств. Общая стоимость продукции превысила миллион рублей.

Ещё одну проверку провели в павильоне на Крестовском шоссе. Там обнаружили более 1 200 пачек сигарет без необходимой маркировки. Стоимость изъятой продукции составила свыше 250 тысяч рублей. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по частям 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконный оборот немаркированной продукции.

Мероприятие «Алкоголь. Табак» проводилось для выявления и пресечения незаконного оборота алкогольной и табачной продукции в регионе.