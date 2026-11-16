Роспотребнадзор заблокировал более 56,3 тысячи интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди выявленных нарушений - продажа добавок без государственной регистрации, продукции с недопустимым содержанием отдельных веществ, а также потенциально опасных для здоровья товаров. В частности, под блокировку попали страницы с предложениями «Комплексных витаминов», «Витамина В12 5000 мкг для волос» и добавки «GABA 500 мг».

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на наличие запрещённой продукции. Ведомство рекомендует покупать биологически активные добавки к пище только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы.

При возникновении сомнений в качестве продукции можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора или позвонить на бесплатную горячую линию: 8 (800) 555-49-43.