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Экс-министр печати России умер в возрасте 86 лет

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Бывший министр печати России, экс-зампред правительства Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет. Об этом рассказал его сын Константин Полторанин.

Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни, не дожив неделю до дня рождения»,— сообщил он.

Михаил Полторанин в 1960-х — 1990-х годах работал в СМИ. С 1966 по 1968 год был корреспондентом, а затем главным редактором газет «Лениногорская правда» и «Рудный Алтай». В 1975–1978 годах работал собственным корреспондентом газеты «Правда», в 1986–1988 годах был главредом газеты МГК КПСС «Московская правда». В 1988–1991 годах работал политическим обозревателем агентства печати «Новости». В 1989 году был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина по выборам в народные депутаты в Москве.

Занимал пост министра печати и массовой информации РСФСР с 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992 года. С 22 февраля по 25 ноября 1992 года — вице-премьер и глава межведомственной комиссии по рассекречиванию документов КПСС. В 1993–1995 годах был депутатом Госдумы. В декабре 1995-го баллотировался в Думу второго созыва, но проиграл, набрав 14,55% голосов избирателей, пишет «Коммерсантъ» .

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