День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет в Пскове и Великих Луках

День открытых дверей для налогоплательщиков пройдёт 19 ноября в Пскове и Великих Луках. Специалисты налоговой службы ответят на вопросы жителей об уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год. Об этом сообщили в УФНС России по Псковской области.

В День открытых дверей налоговые органы будут принимать граждан с 9:00 до 20:00. Посетителям расскажут, как оплатить налоги, что делать при обнаружении ошибок в уведомлении и в каких случаях оно может не прийти. Также можно будет получить консультацию по налогообложению доходов от банковских вкладов.

При необходимости специалисты выдадут налоговое уведомление, помогут получить доступ к личному кабинету налогоплательщика и настроить функцию «Семейный доступ» для уплаты налогов за детей.

Жители других муниципальных округов могут обратиться за консультацией в ближайший МФЦ. Адреса подразделений и схемы проезда размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Контакты».