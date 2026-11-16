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День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет в Пскове и Великих Луках

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День открытых дверей для налогоплательщиков пройдёт 19 ноября в Пскове и Великих Луках. Специалисты налоговой службы ответят на вопросы жителей об уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год. Об этом сообщили в УФНС России по Псковской области.

В День открытых дверей налоговые органы будут принимать граждан с 9:00 до 20:00. Посетителям расскажут, как оплатить налоги, что делать при обнаружении ошибок в уведомлении и в каких случаях оно может не прийти. Также можно будет получить консультацию по налогообложению доходов от банковских вкладов.

При необходимости специалисты выдадут налоговое уведомление, помогут получить доступ к личному кабинету налогоплательщика и настроить функцию «Семейный доступ» для уплаты налогов за детей.

Жители других муниципальных округов могут обратиться за консультацией в ближайший МФЦ. Адреса подразделений и схемы проезда размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Контакты».

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