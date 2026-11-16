Умер экс-сотрудник аппарата Псковского областного Собрания депутатов Валерий Яковлев

На 83-м году жизни ушел из жизни бывший сотрудник аппарата Псковского областного Собрания депутатов Валерий Яковлев, который много лет посвятил работе в органах власти Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Как отметили в пресс-службе, его профессиональная биография была связана с Порховским районом, областными партийными и советскими структурами, а также с аппаратом Псковского областного Собрания депутатов.

Валерий Яковлев родился 15 января 1944 года в Порхове. В 1966 году окончил историко-географический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, получив специальность учителя истории и географии.

Свою трудовую деятельность начал учителем истории в Порховской средней школе №2. В этот период проявился его интерес к краеведению и исследовательской работе. В 1966 году Валерий Александрович организовал на базе школы поисковый отряд «Красных следопытов». Вместе с учениками он собирал материалы о трагедии деревни Красуха Порховского района, где в ноябре 1943 года немецко-фашистские оккупанты уничтожили мирных жителей.

Собранные порховскими поисковиками материалы были использованы съемочной группой Центральной студии документальных фильмов при создании картины «Была на земле деревня Красуха». Съемки проходили в 1969 году, в том числе на месте трагедии, а фильм вышел на экраны в том же году. С 2018 года его ежегодно показывают 27 ноября — в день трагедии Красухи — в кинотеатре Порхова.

В 2018 году Валерий Александрович вместе с Игорем Лагуниным также стал автором документальной повести «Была деревня Красуха».

В 1968 году Валерий Яковлев был назначен заведующим отделом культуры Порховского райисполкома. Затем, с 1971 по 1984 год, работал в Порховском районном комитете КПСС. В 1984 году перешел в Псковский обком КПСС, где занимал должности консультанта Дома политического просвещения и заведующего сектором делопроизводства.

С 1991 года Валерий Яковлев работал в аппарате областного Совета народных депутатов: сначала главным специалистом-консультантом, затем заведующим сектором делопроизводства.

С 1 ноября 1994 года его профессиональная деятельность была связана с Псковским областным Собранием депутатов. За годы работы в аппарате он занимал различные должности, в том числе заместителя управляющего делами, руководителя сектора делопроизводства, заведующего отделом и заместителя заведующего отделом.