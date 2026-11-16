Врачи Порховской МБ провели выездной осмотр воспитанников детского сада «Солнышко»

Специалисты филиала «Дновский» Порховской межрайонной больницы осуществили выезд в детский сад «Солнышко» с целью проведения диспансеризации несовершеннолетних воспитанников. Как сообщили в канале медицинского учреждения в мессенджере Мах, всего в ходе мероприятия осмотрели 17 малышей в возрасте 4-5 лет.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

В состав выездной бригады вошли молодой врач-педиатр Аделина Сивачева, зубной врач Ирина Пушинина и медицинская сестра Ирина Орлова. В ходе визита специалисты провели комплексный осмотр детей, включающий оценку общего состояния здоровья, физического развития, а также стоматологическое обследование.