Делегация псковского отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняла участие в масштабном форуме Северо-Западного федерального округа. Участники работали над социальными проектами, обменивались опытом с коллегами из других регионов и прошли обучение по проектному мышлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России»

Фото здесь и далее: Кирилл Конярский / ВК

В состав делегации вошли руководитель регионального штаба Кирилл Конярский, его первый заместитель Михаил Екимов, заместитель по общественно-политической работе Светлана Беляева и другие активисты регионального штаба.

Программа форума была направлена на развитие надпрофессиональных навыков и проектное мышление молодежи. В течение нескольких дней молодогвардейцы работали над созданием социально значимых инициатив, обменивались опытом с коллегами из других регионов Северо-Запада и участвовали в интерактивных образовательных блоках.

Важным событием стала церемония награждения: представители Псковской области были отмечены благодарственными письмами и наградами за активную работу и вклад в развитие молодежной политики региона. Кроме того, делегация приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов. Активисты почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище, отдав дань уважения героической истории страны.