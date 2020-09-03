Общество

Развитие образования обсудили председатели профсоюзных «первичек» в Пскове

Сегодня, 3 сентября, в большом зале Псковского облсовпрофа состоялся семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций Псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. С приветственным словом на семинаре-совещании выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Мне, как и всем псковичам, очень близка тема образования. Я понимаю, насколько тяжела работа педагога и какой уровень заработной платы должен быть у воспитателей в детских садах и учителей в школах. Сегодня в зале присутствуют председатели, с которыми мы тесно работали. Для всех хочу сказать – мы дальше будем работать совместно с вами, работать над всеми вопросами, возникающими на повестке дня, в том числе и над реализацией профсоюзных программ, экскурсий, семинаров и тренингов. Больше не будет никакой избирательности, как это могло быть в прошлом. Для профсоюзов важен каждый и для каждого будут работать все профсоюзные механизмы», - цитирует Игоря Иванова пресс-служба облсовпрофа.

На семинаре-тренинге были рассмотрены основные задачи, направленные на совершенствование и развитие общего и дополнительного образования детей на 2020 год и на период до 2030 года. С докладом на эту тему выступила председатель Псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Сергеева.

Главный правовой инспектор областного профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова дала разъяснение участникам по выплате денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.

В рамках семинара также состоялось награждение. Председатель первичной профсоюзной организации лицея №4 «Многопрофильный» Жанна Пинчук награждена почетной грамотой Общероссийского профсоюза народного образования и науки РФ.