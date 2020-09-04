Общество

В Роспотребнадзоре разъяснили, сколько дней может находиться ребенок дома без справки

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области рассказали, сколько учебных дней ребенок может не посещать детский сад или школу без предоставления медицинской справки о состоянии здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Отвечая на соответствующий запрос председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, в ведомстве ответили, что «прием детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) должен быть организован только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными в соответствии с пунктом 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Требованиями санитарного законодательства количество дней отсутствия детей в общеобразовательном учреждении без справки не регламентируется. Псковский Роспотребнадзор рекомендует руководствовать письмом Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2020 №15-2/И/2-11861 с формулировкой, идентичной той, что приведена выше.