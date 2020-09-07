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Общество

Особенности голосования избирателей-инвалидов обсудили на семинаре в Острове 

07.09.2020 15:07|ПсковКомментариев: 0

Обучающий семинар-практикум «Особенности голосования граждан, являющихся инвалидами» организовала в Острове Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. В обсуждении темы приняли участие члены территориальной и участковых избирательных комиссий, представители молодежной ТИК и обществ инвалидов, функционирующих в Псковской области.

Как пояснил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов, такой семинар проводился впервые в этом году и был направлен на повышение уровня информированности сотрудников УИК и МТИК о том, как обеспечить участие инвалидов в выборах. «Важными в этом плане являются свежие изменения в избирательном законодательстве, которые предусматривают возможность голосования в несколько дней, а также более широкий спектр форм участия в голосовании — на избирательном участке, на дому или на придомовой территории. Это дает избирателям с инвалидностью больше возможностей для участия в голосовании», - пояснил председатель облизбиркома.

Марина Борисенкова в рамках семинара остановилась именно на общении с инвалидами, на особенностях о которых, возможно, обычный человек не знает. Она рекомендовала членам УИК деликатно общаться с избирателями-инвалидами, чтоб не обидеть их словом, а также не бояться сделать первый шаг для того, чтобы им помочь. «Очень важно преодолеть психологический барьер. Помощь таким людям должна войти в норму», - сказала председатель регионального отделения ВОИ, подчеркнув в связи с этим важность проведения таких семинаров-практикумов. Также она дала членам УИК ряд практических советов. Например, чтоб привлечь внимание слабовидящего и выразить готовность ему помочь, нужно положить ему руку на плечо, а слабослышащему избирателю — помахать рукой.

Заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков на семинаре более подробно раскрыл вопрос о помощи избирателям-инвалидам при голосовании. Члены УИК по закону не имеют права подсказывать слабослышащему или слабовидящему, как голосовать. Поэтому во избежание проблем избиратель данной категории должен прийти на участок с сопровождающим или попросить помощи у кого-то из голосующих. «Просим наблюдателей с пониманием отнестись к таким ситуациям, поскольку такой вид помощи не запрещен. Речь идет не о влиянии на волеизъявление избирателя с инвалидностью, а о чисто практической помощи, потому что они могут элементарно не увидеть текст в бюллетене и место, где поставить галочку», - пояснил он.

Секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук подробно остановился на особенностях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении единого дня голосования 13 сентября, а председатель ТИК Островского района Валентина Егорова поделилась опытом, как обеспечиваются права инвалидов в Островском районе, и рассказала о своих ощущениях от проведенного семинара: «Действительно очень часто мы не знаем, как правильно общаться и предложить помощь людям, являющимся инвалидами. Сегодня на простых примерах нам показали и рассказали, что ограничение физических возможностей не делает человека каким-то другим. Люди, имеющие инвалидность, охотно идут на контакт и не отказываются от помощи, если она им нужна».

Семинар также включал практическую часть: представители ВОИ объяснили, как инвалидам-колясочникам помочь добраться до участка, поскольку главной их проблемой на выборах могут стать трудности с преодолением лестниц, не оборудованных пандусами, ступенек и высоких порогов. Также на семинаре была продемонстрирована карта расположения местных отделений обществ инвалидов на территории Псковской области, разработанная Избирательной комиссией региона. На карте показаны местные отделения Всероссийского общества инвалидов, обществ глухих и слепых.

По состоянию на 1 июля 2020 года, на территории Псковской области зарегистрировано 47 485 избирателей с инвалидностью, что составляет 9,1% от общего числа избирателей. Из них 2596 используют инвалидные коляски, 1547 являются инвалидами по зрению, 5 используют собак-поводырей и 1966 являются инвалидами по слуху.

По итогам проведенного семинара будет смонтирован информационный ролик об особенностях голосования граждан, являющихся инвалидами, и направлен в другие избирательные комиссии области в качестве методического пособия.

Избирательная комиссия Псковской области поблагодарила региональный комитет социальной защиты и комитет здравоохранения за оказание помощи в организации и проведения голосования среди избирателей, являющихся инвалидами.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2020 #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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