Общество

Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 15 ноября

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области продлевает курсирование пригородного поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков до 15 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе развития АО «СЗППК».

поезд № 6724/6723 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Псков – Великие Луки:

Псков - отправление в 17:30, Порхов 18:40 – 18:42, Дно 19:08 – 19:42, Дедовичи 20:10 – 20:12, Сущево 20:58 – 21:00, Локня 21:21 – 21:23, Новосокольники 22:10 – 22:15, Великие Луки прибытие в 22:45.

поезд № 6721/6722 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Великие Луки – Псков.

Великие Луки - отправление 6:50, Новосокольники 7:27 – 7:32, Локня 8:24 – 8:26, Сущево 8:48 – 8:50, Дедовичи 9:47 – 9:49, Дно 10:15 – 10:25, Порхов 10:55 – 10:57, Псков прибытие в 11:52.

Компания-перевозчик обращает внимание пассажиров, что в указанный период будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Дно – Новосокольники, Новосокольники – Великие Луки, Дно – Псков. Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.