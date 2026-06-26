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Хирурги призвали псковичей не игнорировать тяжесть в правом боку и горечь во рту

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Хирурги Псковской областной клинической больницы объяснили, почему не стоит бояться операции при камне в желчном пузыре.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Тяжесть в правом боку, горечь во рту, тошнота после жирной пищи… Знакомые симптомы? Часто мы годами терпим их или пытаемся "растворить" камни народными средствами и таблетками. Но, к сожалению, если желчнокаменная болезнь уже дала о себе знать, консервативное лечение неэффективно», - объяснили в областной клинической больнице.

Единственное радикальное решение — удалить желчный пузырь.

«Как это происходит в филиале "Псковский городской" ПОКБ? Мы используем лапароскопию — золотой стандарт современной хирургии. Вместо большого разреза хирург делает всего 3–4 крошечных прокола. Через них вводятся миниатюрная камера и инструменты», - рассказали в специалисты.

Что это дает пациенту?

  • Минимальную травму и почти незаметные следы после заживления.
  • Слабовыраженный болевой синдром после операции.
  • Быстрое восстановление: уже на 2–3 сутки большинство пациентов выписываются домой и возвращаются к привычной жизни.
«Хирурги нашего филиала ежедневно проводят такие вмешательства, оттачивая мастерство до совершенства. Мы понимаем ваши страхи и всегда готовы подробно объяснить каждый этап, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Если вас беспокоит желчный пузырь — не ждите обострения и воспаления», - призвали в больнице.

Жители Пскова могут записаться на прием к хирургу в поликлинику по месту прикрепления, чтобы получить направление в филиал.

Телефон для справок: 8(8112) 29-85-47. 

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