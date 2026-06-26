Как правильно измерять артериальное давление, напомнили псковичам

Правила измерения артериального давления напомнили псковичам в министерстве здравоохранения Псковской области.

Видео: Министерство здравоохранения Псковской области

«Вы когда-нибудь задумывались, почему врач первым делом всегда измеряет артериальное давление? Всё просто. Этот показатель является одним из важнейших индикаторов здоровья нашей сердечно-сосудистой системы. Он показывает, насколько хорошо сердце справляется со своей работой и нет ли каких-то тревожных сигналов. Головная боль, внезапная слабость или головокружение. Иногда причины таких состояний кроются в перепадах артериального давления. Важно соблюдать несколько важных правил», - отметили в минздраве.

Правило первое

Артериальное давление необходимо измерять в спокойной, комфортной обстановке после пребывания в состоянии покоя в течение хотя бы пяти минут.

Правило второе

Необходимо удобно сесть на стул. Спина упирается о спинку стула. Далее нужно освободить верхнюю часть руки от одежды и проследить, чтобы закатанный рукав не сдавливал руку, чтобы рука была на уровне сердца.

Правило третье

Манжету нужно надеть на верхнюю часть руки. Нижняя часть манжеты должна быть примерно на 1—2 см выше локтя. Воздушная трубка манжета должна спускаться по внутренней стороне руки и быть на одной линии со средним пальцем.

Следует проводить не менее двух последовательных измерений артериального давления. Среднее значение двух и более измерений более точно отражает реальный уровень давления. Интервал между последовательными измерениями не должен быть менее 5 минут.

Результаты рекомендуется внести в дневник артериального давления. Это позволит адекватно оценить результаты и назначить эффективную терапию при необходимости.