Работы проделано много — Юрий Бурлин о годовом отчете председателя гордумы

Работа с молодежью и ТОСами в Пскове улучшается, отметил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин («Единая Россия»), комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей итоги сессии гордумы, прошедшей 26 июня.
Депутат отметил, что сессия Думы получилась продуктивной. Он рассказал о важности изменений, внесенных в правила застройки. «Это хорошо, теперь застройщики изначально будут вносить изменения в проекты, а наши дома потом будут выглядеть красиво не только изнутри, но и снаружи», - заключил Юрий Бурлин.
Напомним, решение об обязательном остеклении лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов в Пскове приняли депутаты Псковской городской Думы на заседании 26 июня. Еще было принято решение расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов. Помимо этого, депутаты уточнили требования к цветовым решениям.
В ходе июньской сессии депутаты также заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о работе за 2025 год.
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