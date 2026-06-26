Работы проделано много — Юрий Бурлин о годовом отчете председателя гордумы

Работа с молодежью и ТОСами в Пскове улучшается, отметил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин («Единая Россия»), комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей итоги сессии гордумы, прошедшей 26 июня.

«Сегодня слушали отчет председателя горудмы, работы проделано много. Со своей стороны отметил положительную тенденцию в том, что идет улучшение работы с ТОСами. Также улучшается работа с молодежью, пересобрался новый Молодежный совет Псковской городской Думы. Улучшается работа и с обучением. У нас, как у депутатов, каждый месяц идет обучение по тем темам, в которых изменяется законодательство», - сказал Юрий Бурлин.

Депутат отметил, что сессия Думы получилась продуктивной. Он рассказал о важности изменений, внесенных в правила застройки. «Это хорошо, теперь застройщики изначально будут вносить изменения в проекты, а наши дома потом будут выглядеть красиво не только изнутри, но и снаружи», - заключил Юрий Бурлин.

Напомним, решение об обязательном остеклении лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов в Пскове приняли депутаты Псковской городской Думы на заседании 26 июня. Еще было принято решение расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов. Помимо этого, депутаты уточнили требования к цветовым решениям.

В ходе июньской сессии депутаты также заслушали отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о работе за 2025 год.