Николай Козловский: Каждое достижение — результат системной работы образовательных учреждений города

Высокие баллы на экзаменах, победы на всероссийских конкурсах и олимпиадах, а также сильные результаты педагогов на профессиональных состязаниях в Великих Луках — не случайность, а следствие слаженной работы школ, поддержки семей и мастерства учителей. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

Сегодня в Великих Луках состоялся традиционный праздник выпускников «Бригантина». Накануне более 90 учеников получили медали первой и второй ступени за особые успехи в учении — это заметно больше, чем годом ранее.

Государственная итоговая аттестация, стартовавшая в начале июня, охватила свыше 1600 выпускников, в том числе 484 одиннадцатиклассника. В городе создали все условия для того, чтобы экзамены прошли организованно и без нарушений. Уже известны первые значимые результаты: в Великих Луках есть стобалльники по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и физике.

«Это говорит о высоком качестве обучения, таланте и компетентности учителей великолукских школ, а также о способностях юных великолучан», — подчеркнул глава города.

По словам Николай Козловского, юные великолучане ярко проявили себя не только в учёбе, но и на конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровней. Так, Ольга Быстрова, Семён Коновалов и Виктория Смородина стали лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена», а Даниил Быстрицкий оказался единственным победителем от Псковской области на федеральном этапе конкурса по финансовой безопасности. Заметных успехов добились и другие ребята: Станислав Игнатьев победил в региональном отборе Всероссийской олимпиады по агрогенетике, Аврора Беляева — в областном конкурсе медиакраеведения, а Денис Иванов получил грант на реализацию молодёжного проекта. Не менее впечатляющими стали результаты команды города в военно‑патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве», где великолучане завоевали серебро, а также достижения великолукских школьников во всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»: 12 призёров из 18 участников — именно столько ребят из Великих Лук вошли в число лучших.

Высокие результаты показывают и педагоги. Вера Владимировна Авдохина заняла второе место в региональном этапе конкурса «Воспитатель года — 2025», Эльвира Викторовна Минина — третье место в конкурсе «Учитель‑дефектолог». Елизавета Сергеевна Степанова стала победителем областного этапа конкурса «Учитель‑дефектолог России — 2026», а Дмитрий Владимирович Евдокимов — призёром областного этапа конкурса «Учитель года России — 2026».

«Безусловно, каждое из этих достижений является результатом системной работы образовательных учреждений города, поддержки семей и, конечно же, высокого профессионализма учителей», — отметил Николай Козловский.

Для сохранения преемственности поколений в сфере образования в Великих Луках продолжают привлекать молодых специалистов. За прошедший учебный год заключили 6 договоров о целевом обучении, открыли 6 психолого‑педагогических классов в 4 школах. Развивается сотрудничество с вузами и колледжами, действуют меры поддержки, работает система наставничества, а премия «Успех» даёт дополнительную финансовую поддержку из местного бюджета. За два года сфера образования пополнилась 34 молодыми специалистами.

«Уважаемые великолучане! Подводя итоги учебного года, от всей души благодарю педагогов за преданность профессии, родителей – за поддержку детей, а школьников – за трудолюбие, настойчивость и стремление к новым знаниям. Особые слова хочу адресовать выпускникам. Для вас насупает новый этап жизни. И пусть знания, полученные в школе, станут надёжной основой для ваших будущих достижений. В добрый путь! Успехов вам и побед!» - заключил Николай Козловский.