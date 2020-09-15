Общество

В Псковской области пятикратно вырос размер штрафа за надписи и рисунки на стенах домов

В Псковской области пятикратно вырос размер штрафа за надписи и рисунки на стенах домов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект 15 сентября рассмотрели депутаты регионального парламента по инициативе исполнительной власти.

За противоправные действия по нанесению изображений на здания, сооружения, помещения без согласия собственника сейчас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере 1000 рублей. Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом в размере 2000 рублей.

Теперь размер штрафа по указанной статье увеличен до 5000 рублей, независимо от кратности случаев привлечения к административной ответственности в течение года.

Проект закона «О внесении изменения в статью 2.30 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» принят в двух чтениях без дискуссии.