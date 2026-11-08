Ветеринар назвал неочевидные осенние опасности для домашних кошек

С наступлением холодов некоторые изменения в быту могут создавать дополнительные риски для домашних кошек. Об этом 8 ноября рассказал ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Антон Тихоненков.

В отопительный сезон кошки нередко проводят больше времени возле батарей и обогревателей, однако продолжительное пребывание рядом с горячими поверхностями может вызвать ожоги, особенно у бесшерстных пород. Опасность представляют и переносные отопительные приборы: питомец может случайно опрокинуть их или перегрызть провод. Поэтому не стоит оставлять обогреватели без присмотра, а для кошки лучше организовать уютное место вдали от источников сильного тепла.

Эксперт уточнил, что осенью для проветривания помещений нередко оставляют окна в режиме вертикального открывания, однако такая конструкция опасна для кошек. Пытаясь выбраться наружу, питомец может застрять в образовавшейся щели. Сдавливание грудной клетки или живота способно вызвать нарушение кровообращения, травмы внутренних органов и даже привести к удушью.

«Если кошка оказалась зажата в оконном проеме, после освобождения ее необходимо показать ветеринарному врачу, даже при отсутствии видимых повреждений. Для безопасного проветривания следует устанавливать специальные защитные решетки, а обычная москитная сетка не подходит: она не рассчитана на вес животного», — рассказала Тихоненков в беседе с «Газетой.Ru»

По словам ветеринара, с наступлением холодов в шкафах и среди зимней одежды могут появиться средства от моли, представляющие опасность для домашних кошек. Особую угрозу несут препараты с нафталином и парадихлорбензолом: при попадании в организм они могут вызвать рвоту, слабость, нарушения работы нервной системы и повреждение клеток крови. Такие вещества следует хранить в недоступных для питомцев местах. Если кошка случайно проглотила средство от моли, необходимо срочно обратиться к ветеринару, захватив с собой его упаковку.

Уточняется, что с наступлением холодов грызуны чаще ищут укрытие в подвалах, домах и хозяйственных постройках. Для борьбы с ними нередко используют ядовитые приманки, которые могут быть опасны и для домашних кошек. При малейшем подозрении на контакт питомца с отравляющими веществами необходимо незамедлительно доставить его к ветеринару, добавил Тихоненков, пишут «Известия».

Эксперт по выращиванию и социализации американских булли, основатель частного питомника Олеся Умеренкова 2 ноября рассказала, что собаки могут скрывать боль и плохое самочувствие, поэтому владельцам важно внимательно следить за их поведением. По словам специалиста, даже при правильном уходе у собак с возрастом могут развиваться различные заболевания. Поэтому животных необходимо регулярно показывать ветеринару и проводить профилактические обследования, включая УЗИ внутренних органов. У пожилых кобелей также рекомендуется проверять предстательную железу.