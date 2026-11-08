Эндокринолог назвал идеальное соотношение талии и роста

Окружность талии здорового человека в норме должна составлять не более половины его роста, если этот показатель больше, то это может говорить о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

«Есть золотое правило — талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья. Если значение больше 0,5, скорее всего, это говорит об избыточном накоплении висцерального жира», — сказал Баранов, говоря об идеальном объеме талии с точки зрения здоровья.

Он отметил, что в среднем в абсолютных цифрах обхват талии должен составлять менее 80 сантиметров у женщин и менее 94 сантиметров у мужчин. Считается, что превышение этих значений связано с накоплением висцерального и эктопического жира вокруг и внутри органов, например в печени или поджелудочной железе. Именно висцеральный жир больше связан с риском развития сахарного диабета 2 типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет РИА Новости.

Однако рост учитывать также важно — те же 80 сантиметров для людей с ростом 190 и 150 будут иметь совершенно разное значение, предупредил врач.