Общество

Аналитики назвали зарплату маркетологов в Псковской области

Пандемия негативно сказалась практически на всех сферах бизнеса, и рекламная индустрия не стала исключением. Многие компании были вынуждены существенно сократить маркетинговые бюджеты и изменить методы продвижения товаров и услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в hh.ru.

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали рынок вакансий в профобласти «Маркетинг, реклама, PR» в Псковской области и узнали, насколько маркетологу реально найти работу этой осенью, и на какую заработную плату может рассчитывать специалист.

Если говорить о региональной структуре рынка вакансий в маркетинге, то большая часть предложений о работе в СЗФО приходится на Калининград (25% от всех вакансий в 3 квартале 2020 года в регионах Северо-Запада без Петербурга), Петрозаводск (9%), Мурманск (8%), а также Архангельск (7%). В десятку лидеров по числу открытых вакансий также включили работодателей из Пскова (6%), Великого Новгорода, Сыктывкара (по 5% на каждый регион) и Северодвинска (2%).

Наиболее часто работодатели регионов ищут мерчендайзеров (35%), менеджеров по работе с клиентами (23%), PR-специалистов и экспертов в области маркетинговых коммуникаций (14%), интернет-маркетологов (12%) и специалистов, знающих все о планировании и размещении рекламы (7%).

Доля вакансий для маркетологов в Псковской области не превышает 5% от общего количества предложений о работе. В сравнении с прошлым годом количество предложений для маркетологов различных специализаций в области выросло. В августе компании открыли на 52% больше вакансий, чем в то же месяце прошлого года.

Конкуренция за рабочие места плавно снижается: если в апреле этого года на одну активную вакансию в среднем претендовали 3-4 кандидата, то в августе – всего 3. Среднее зарплатное предложение в профобласти «Маркетинг, реклама, PR» в Псковской области составляет 27 500 рублей на hh.ru в августе, хотя финансовые ожидания потенциальных сотрудников, указанные в резюме, несколько ниже – 26 000 рублей.

Что касается представителей сферы цифрового маркетинга, в июле-сентябре в регионах Северо-Запада спрос на SMM-менеджеров вырос на 120% по сравнению с 2019 годом, контент-менеджеров – на 58%, таргетологов – на 57%, интернет-маркетологов – на 20%. Незначительно сократилось количество вакансий для копирайтеров (-10%). Падение рынка предложений для SEO-специалистов было более существенным (-43%).

В период выхода из локдауна работодатели в среднем готовы предложить представителям цифровых профессий в маркетинге на 5 000 рублей меньше уровня ожиданий соискателей. Максимальный разрыв в ожидаемых и предлагаемых зарплатах наблюдается на позиции интернет-маркетолога – среднее предложение в вакансиях равно 40 000 рублей, а кандидаты рассчитывают на большее – 60 000 рублей. На аналогичную зарплату в 40 000 рублей могут претендовать SEO-специалисты, хотя зарплатная планка в резюме достигает в среднем 50 000 рублей. Чуть ниже уровень предлагаемого дохода таргетологам – 37 500 рублей, который практически совпадает с желаемыми зарплатами соискателей – 40 000 рублей. Средние зарплаты в вакансиях для SMM-менеджеров, копирайтеров и контент-менеджеров колеблются от 25 000 до 30 000 рублей, между тем, ожидания маркетологов доходят до 35 000 рублей.

Средние предлагаемые заработные платы специалистов в регионах Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) в сфере «Маркетинг, реклама, PR», в руб.