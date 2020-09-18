Общество

Псково-Печерский монастырь открывается для паломников

С 20 сентября Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, для богослужений открываются храмы, для посещения - монастырские пещеры и кельи Старцев. Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно.

Для расселения открыты Паломнический центр и монастырская гостиница. Как и прежде, по понедельникам ограничен доступ в монастырские пещеры.

В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10.00 до 18.00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17.00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.